Divinópolis antecipa salários e 13º para injetar R$ 55 milhões

Pesquisa revelou que os divinopolitanos devem gastar em média R$ 300 com as compras de Natal em Divinópolis (foto: Divulgação/CDL Divinópolis) Com a economia caminhando a passos lentos, a prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, anunciou nesta segunda-feira (29/11) a antecipação de duas folhas de pagamento. Além delas, será quitada a última parcela do 13º salário. Serão R$ 55 milhões injetados na reta final do ano.



Com 4,5 mil funcionários, a prefeitura é a maior empregadora do município. A injeção do recurso vem como alento para os comerciantes. “Essa antecipação é muito importante porque ajuda a aquecer o comércio e a acelerar as vendas”, destaca o diretor administrativo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Divinópolis, Kildare Araújo Morato.



Este será o segundo ano consecutivo, após uma temporada de quase 10 anos, que o 13º salário chegará aos bolsos dos funcionários antes das compras de Natal. E a primeira que o salário de dezembro será depositado dentro do mesmo ano de referência.



“Isso é resultado de um projeto de austeridade fiscal que o município adotou desde o início da gestão, principalmente com o gasto correto dos recursos e da economia feita em diversos segmentos”, destaca o secretário de administração Thiago Nunes.





Falando em “valorização da categoria”, o secretário também destaca que o cronograma de pagamento foi alinhado para aliviar a economia. “Isso possibilita que o servidor tenha um recurso maior para passar as festas de final de ano. Quando a gente fala em injeção de recursos local é bom frisar que eles voltam para o município através das compras no comércio local, com o pagamento de impostos que as empresas vão realizar”, cita.



Natal econômico



O levantamento realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico Sociais (NEPES) do Centro Universitário UNA, no dia 20 de novembro, apontou que este deverá ser um Natal econômico em Divinópolis.



A pesquisa aponta que 59% dos divinopolitanos entrevistados devem ir às compras dispostos a gastar apenas o indispensável, 13% devem comprar os presentes normalmente e 28% não pretendem gastar nenhum centavo.



A média de gastos para quem pretende presentear neste Natal deverá ser de R$ 300 para todos os itens.



