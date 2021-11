BH: chuva espanta clientes da Feira Hippie em fim de semana de Black Friday

Simone Brandão saiu de Santa Bárbara, na Região Central do estado, para conferir produtos na Feira Hippie (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas lamentaram o baixo volume de negociações. A chuva que tomou conta de Belo Horizonte na manhã deste domingo (28/11) espantou clientes da tradicional Feira Hippie, justamente no fim de semana de Black Friday, época em que o comércio de uma forma geral aposta em preços atraentes para esquentar as vendas. Expositores ouvidos pelolamentaram o baixo volume de negociações.









"O ticket de venda (dele e de alguns colegas expositores de roupas) não está satisfatório. Semana passada a chuva que teve às 11h estragou a feira, pois o povo foi embora. Mas temos esperança. A tendência é melhorar", afirmou.





Já Emanuel Tiago, de 41 anos, e que assim como Gutty dedica pelo menos 30 deles expondo na Feira Hippie, estava bem chateado com o baixo volume de vendas. A mãe do comerciante, de 76 anos, tentava incentivá-lo, mas a chuva tirou as esperanças. Emanuel foi um dos que preparou promoções para a Black Friday.





"Os kits que eu tenho para banheiro, preparei todos para a Black Friday. Um kit de R$ 169, estou vendendo a R$ 150. É mais de 10% de desconto", disse.





As promoções na Feira Hippie, no entanto, variam de expositor para expositor. Isso porque a principal característica da tradicional feira da Avenida Afonso Pena é a negociação entre cliente e comerciante, como destacou Gutty Pianetti.





"A feira tem uma característica diferente do comércio formal. A feira, mais do que qualquer tipo de promoção, ela vive e se sustenta com uma boa negociação. Vai depender do cliente, do que o expositor pode dar de desconto. O diferencial de feira para o shopping é esse, que o comprador tem a oportunidade de fazer uma boa negociação diretamente com o produtor", explicou.





Mas a "pechincha", no entanto, tem limite. "Uma oferta de R$ 25, tem gente que quer que eu venda por R$ 5, R$ 10. Não tem como", desabafou Emanuel Tiago.

Presentes

Teve quem aproveitou a Feira Hippie para comprar os presentes de fim de ano da família. Caso da administradora Simone Moreira Brandão, de 41 anos. Ela saiu de Santa Bárbara, na Região Central de Minas, para adquirir calçados e artesanato para a casa. Ela adquiriu alguns itens, como vestidos e bolsas, mas, assim como os comerciantes, lamentou a chuva.





"Na verdade eu não achei igual antigamente, quando tinha mais opções. Mas gostei da feira, estava muito bom, pessoal receptivo, mas o período chuvoso acabou atrapalhando".





A expectativa pela Black Friday foi outro fator que fez Simone percorrer os 110 km que separam Santa Bárbara e Belo Horizonte. Após passar pela Feira Hippie, a administradora combinou de passar no shopping com outras pessoas que a acompanharam na viagem em busca de roupa de cama e pijama.

Horário estendido

A partir do próximo domingo (5/12), a Feira Hippie terá uma hora a mais de duração, passando a funcionar até as 15h. A medida, autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, terá validade para todos os domingos que antecedem o Natal, ou seja, até o dia 19.





Gutty Pianetti aprovou a medida e disse que a extensão de horário trará mais conforto aos clientes. "O comprador habitual da feira está acostumado com o horário normal. A extensão aumenta a possibilidade de venda, mas acho que o pico de venda é das 9h às 13h30. Mas, sem dúvida, ajuda. Muito bem-vinda essa extensão", concluiu.