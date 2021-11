CDL orienta para que lojistas de BH estendam Black Friday até terça-feira

Lojistas esperam faturar mais na Black Friday (foto: Pedro Vilela/Esp.EM/D.A Press )



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) divulgou um comunicado no qual orienta os comerciantes da capital a ampliar o prazo da Black Friday até o dia 30, terça-feira. Segundo a entidade, a sugestão é motivada pelos reflexos da greve dos motoristas de ônibus da capital, no início da semana.

A perspectiva é de que os lojistas possam estender as promoções da data especial para atrair novos consumidores e repor prejuízos, que se arrastam desde o início da pandemia do coronavírus.





“Os dois dias de paralisação trouxeram impacto negativo ao comércio. Muitos consumidores não conseguiram antecipar as compras e a semana pré Black Friday foi prejudicada. Por isso, nossa orientação é que os lojistas prorroguem a ação até o dia 30, considerando que, assim, os clientes terão mais tempo para programar a ida aos centros comerciais e aproveitarem os descontos”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





A Black Friday será realizada nesta sexta-feira (26/11), e promete oferecer descontos de até 70%. Até o Natal, o setor espera impulsionar as vendas, inclusive com a contratação de mão-de-obra extra a partir de dezembro, quando se iniciam as promoções de Natal e fim de ano.

“Essa é uma excelente oportunidade para o comércio que, ao longo dos dois últimos anos, sofreu duros golpes da crise sanitária e econômica. Nossa orientação é para que os comerciantes aproveitem essa ação para girar o estoque e fidelizar os clientes. Para os consumidores, nossa sugestão é que façam pesquisa de preço e comprem o que cabe no orçamento. Essa também é uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal”, finaliza Souza e Silva.





Num acordo entre BHTrans, Setra-BH e Transfácil, os horários de ônibus serão ampliados nesta Black Friday, justamente para atender melhor aos consumidores. Além disso, as provas do Enem e o jogo entre Atlético e Fluminense, no Mineirão, vão exigir mais linhas de transporte público.