Conheça o pintor que decorou mais de 40 vitrines só para esta Black Friday

Pintor Gilson Mario da Silva mostra os pincéis usados para decorar a vitrine (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Gilson em pleno trabalho de decoração de uma das vitrines para a Black Friday (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

É difícil uma vitrine passar despercebida às vésperas do Black Friday, marcada para esta sexta-feira (26/11). E o megaevento de descontos parece preparado para atender aos mais variados gostos da freguesia. Vitrines coloridas, indicando as promoções, tomaram conta das ruas do Centro da capital mineira e tentaram concorrer com os anúncios da internet.Muitos comerciantes investem nesse cartão de visitas. Uma vitrine bem decorada pode ser o diferencial na decisão de entrar na loja ou não. O pintor de vitrines Gilson Mario da Silva, de 73 anos, conta que já estampou mais de 40 lojas com propagandas só para esta Black Friday.Os trabalhos começaram no início do mês. ''Este é o período que eu mais trabalho. Este ano, até mais do que o Dia das Mães ou Dia dos Pais'', comemora o flamenguista Gilson, que atende toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ontem, foi até Betim e hoje está em Mateus Leme.Ele conta que tudo começou na década de 70 quando passava pelo Edifício Central, na Praça da Estação, no Centro de BH. ''Eu estava andando à toa pelo Centro quando decidi entrar no prédio. Lá, havia um cinema e vi um homem pintando o cartaz. Achei legal e logo pedi 'tem uma vaga pra mim?''', relembra.Gilson diz que a primeira caligrafia saiu toda ''torta''. ''Parece fácil, mas é bem difícil. Tive que treinar bastante'', relatou.Depois de passar anos fazendo cartazes em supermercados e anúncio de lojas em shopping, agora se dedica à vitrine. ''Nesta Black Friday estou fazendo de tudo, mas as óticas são as que mais me procuram'', contou.O valor cobrado por ele depende do tamanho da vitrine, mas pode variar entre R$ 35 e R$ 80. Ele demora até 3 horas para a decoração. ''Gosto de fazer bem caprichadinho e muitas até me perguntam se é plotagem'', acrescentou.Ele contou que o grande segredo para chamar a atenção da freguesia é um painel bem colorido. Mas existem as cores que ficam melhor na vidraça, como o vermelho, amarelo, branco e laranja.Gilson disse que, assim como ele, que está trabalhando bastante neste novembro, a expectativa dos comerciantes é alta para a próxima sexta-feira. ''O último ano foi bem difícil por conta da pandemia. Tive pouca procura. Agora já está bem melhor pra todo mundo'', contou.