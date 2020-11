(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte solicitou à Prefeitura de Belo Horizonte, a ampliação do horário de funcionamento do comércio na capital, em função das compras de Black Friday e do Natal. Em nota, a entidade afirma que a medida tem objetivo de diminuir as chances de aglomerações nos passeios públicos e comércios.





A CDL solicitou que as lojas de rua funcionem de 8h às 20h, e os estabelecimentos localizados nos shoppings, de 10h às 22h, na sexta (27) e no sábado (28).



A entidade também pediu que entre os dias 14 e 24 de dezembro, período de maior movimento para as compras natalinas, as lojas possam manter esse horário de funcionamento.



Até a publicação desta matéria a PBH ainda não havia se pronunciado a respeito da solicitação da CDL.