Prédio que tombou em Betim será derrubado na manhã desta quarta; demolidora já está no local

Prédio tombou na semana passada após fortes chuvas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)



Com estruturas abaladas desde 17 de novembro, o Edifício In Cairo, no Bairro Ponte Alta, em Betim, deve ser demolido ainda na manhã desta quarta-feira (25), A prefeitura da cidade da Grande BH informou que aguarda apenas a finalização dos preparativos para a derrubada, que incluem corte de energia no quarteirão do imóvel, além da chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu.









Os bombeiros e o Samu serão deslocados à Avenida Ayrton Senna, onde o In Cairo está situado, tão logo o horário da demolição seja confirmado.





O laudo de condenação da estrutura de seis pavimentos e 12 apartamentos ficou pronto na noite dessa quinta (24) e já foi entregue à Comissão Avaliativa de Imóveis da Prefeitura de Betim. Os peritos não puderam entrar no imóvel para fazer a avaliação, já que ele está muito inclinado e, portanto, ofereceria risco à equipe. A análise foi feita com a ajuda de drones.