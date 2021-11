Belo Horiuzonte recebe 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome

Mineiros poderão negociar dívidas em feirão (foto: Reprodução)



Renegociar dívidas antigas e que se tornaram verdadeiros empecilhos pode ser o primeiro passo para que os consumidores tenham tranquilidade antes das festas de fim de ano. Nesse sentido, a 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que ocorrerá em Belo Horizonte e outras cinco capitais do Brasil, é a oportunidade ideal para que todos zerem os débitos e voltem a comprar mercadorias e roupas.

Inicialmente, o evento contaria com tendas que ficariam à disposição da população na Praça da Estação. Mas, devido ao atraso no envio da documentação, agravado pelos protocolos sanitários, a Serasa está alinhando com a prefeitura a avaliação final para a instalação dos espaços físicos.

Nesta terça-feira (23/11) e quarta-feira (24/11), o atendimento presencial será realizado nas agências dos Correios. Além do atendimento presencial, as negociações podem ser realizadas pelos canais digitais o Serasa com maior rapidez.

O público poderá fazer a consulta com base no CPF e realizar renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a até 99%. A renegociação pode ser feita somente pela pessoa portadora do documento com foto e da dívida.

Será possível negociar dívidas com cartão de crédito, lojas e concessionárias de água e luz, por exemplo. Na edição do ano passado, foram feitos aproximadamente seis milhões de acordos.

Segundo dados do Serasa de outubro, são quase 6 milhões de mineiros que enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos. A Região Sudeste conta com mais de 28,5 milhões de pessoas inadimplentes.

De acordo com Nathalia Dirani, gerente de Marketing do Serasa, o evento é uma chance aguardada pelos brasileiros durante o ano todo. A tendência é que a edição atual seja a maior da história.

“Esperamos que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação e que possamos assim democratizar as condições do feirão para pessoas que encontram dificuldades para fechar o acordo de forma digital ou que preferem renegociar presencialmente”, afirma Nathalia.

'Auxílio dívida'

Além das milhões de dívidas disponíveis para negociação, os consumidores poderão baixar o app da Serasa e aproveitar o grande diferencial da 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome: o “auxílio dívida”, que pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$200, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até dia 30/11.

O Feirão Serasa Limpa Nome se estende até 5 de dezembro nos canais digitais oficiais da companhia e em mais de 7 mil agências parceiras dos Correios (uma taxa de R$3,60 é cobrada para a consulta).