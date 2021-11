Colnago, sobre reajuste de servidores: não chegou nada oficialmente

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago afirmou nesta segunda-feira, 22, que não há previsão para reajuste de servidor público e que nada nesse sentido chegou ao Ministério da Economia. "Não temos nenhuma estimativa porque não chegou nada oficialmente", frisou.



Em relação à garantia de renda básica e se isso poderá ser feito a despeito da lei eleitoral, o secretário disse que aguarda avaliação do Supremo Tribunal Federal (STF). "(Temos que ver) se Supremo vai ajudar e como pode ajudar na implementação do Auxílio Brasil", disse.