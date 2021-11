Com apartamentos a partir de 177 mil, BB vende 123 imóveis em Minas

O Banco do Brasil lançou, neste mês de novembro, uma campanha que oferece 1.560 imóveis para venda direta em todo o Brasil. Em Minas Gerais, são 123 ofertas, que variam de R$ 102 mil a 269 mil. Belo Horizonte conta com 23 opções de salas comerciais, lotes e apartamentos.

Vários deles terão promoções especiais, que variam de 20% a 37% em relação ao preço original.

Com oportunidades atrativas, os apartamentos, casas e salas terão descontos especiais, com deságio de até 80%, sendo as vendas realizadas 100% online no Seu Imóvel BB , parceria do Banco do Brasil com o outlet de imóveis Resale.