Inflação pode exigir resposta antecipada da política monetária nos EUA, diz FMI

O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmou nesta quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa, que níveis elevados de inflação de maneira contínua podem exigir uma resposta antecipada da política monetária nos Estados Unidos.



Apesar do alerta, Rice destacou que o avanço dos preços é causado por gargalos de oferta e aumento dos preços de energia, o que deve se normalizar no próximo ano.



Ele frisou que é preciso ter atenção com a ancoragem das expectativas inflacionárias e possíveis efeitos nos emergentes da alta de preços em países desenvolvidos.