Black Friday e Natal: Passos espera vender 10% a mais do que em 2020

Na movimentada Rua Presidente Antônio Carlos, rua exclusivamente comercial, lojistas esperam receber um grande número de compradores no fim do ano (foto: Jésus Luiz Lemos/Divulgação)





LEIA MAIS 12:14 - 16/11/2021 Materiais mais caros pressionam inflação da construção no IGP-10 de novembro

10:30 - 16/11/2021 Alta da gasolina impede freio mais forte na inflação ao consumidor no IGP-10



Com o arrefecimento da onda de pandemia, injeção do 13º salário no bolso dos trabalhadores e a Black Friday, o comércio de Passos, Sudoeste de Minas, está otimista. A meta é superar o volume de venda registrado no ano passado.“A expectativa é boa para o fim de ano, as vendas já começaram a acelerar – este mês de novembro está sendo melhor do que foi outubro – e dezembro, com o 13º salário pago pelo município e o Estado de Minas, a expectativa é de melhoria nas vendas em relação a 2020, principalmente porque esse ano nós estamos com uma situação de abastecimento muito mais confortável do que em relação a 2020, em que faltaram muitos produtos”, disse o presidente da Associação Comercial e Industrial de Passos (ACIP), Renato Mohalem.

O comércio começa a funcionar em horário especial para as vendas de Natal a partir de 13 de dezembro, até 22h. Passos é considerada uma cidade pólo no setor comercial da indústria têxtil do Sudoeste Mineiro e atrai compradores das cidades que ficam no entorno.



Apenas na tradicional Avenida da Moda, conhecida no interior paulista, em toda a região e no Estado, são mais de 140 lojas. A cidade tem ainda vários pontos comerciais que vêm se despontando como a Rua Goiás (Santa Luzia) e avenidas João Teixeira Mendes (Jardim Itália) e Poços de Caldas (Penha), além das já tradicionais Rua Presidente Antonio Carlos e Avenida dos Expedicionários, no Centro da cidade.



Os problemas que o comércio enfrentou no fim do ano passado não foram fáceis. Um deles foi a escassez de produtos para colocar à venda. “A expectativa é boa, as coisas, graças a Deus, estão voltando ao normal e estamos nos preparando. Vamos vender de 20% a 25% a mais em relação a 2020”, planeja Adriano Júnior, gerente de um hipermercado na cidade.





Campanha turbinada

A ACIP aposta na campanha Natal Turbinado ACIP 2021, que este ano irá distribuir seis motos zero quilômetro sorteadas entre os consumidores que comprarem nas lojas associadas participantes da promoção, nesta que é a principal data do calendário comercial. São cerca de 400 lojas participando.



A campanha começou no dia 15 de outubro. O sorteio está previsto para o dia 13 de janeiro e deverá ocorrer na Praça Geraldo da Silva Maia (Praça do Rosário) em um evento aberto ao público, a depender da situação sanitária da pandemia na data.



Na ocasião serão sorteados seis cupons que darão a cada um dos contemplados uma motocicleta marca Honda, modelo POP 110i City Street, ano/modelo 2021/2021, zero quilômetro, com todos os documentos pagos.



"Da parte da ACIP estamos com uma campanha muito grande esse ano. O ano passado demos um carro e esse ano estamos dando 6 motos zero quilômetro, além de outros prêmios destinados aos nossos colaboradores e vendedores”, comenta Mohalem.





Incremento

Mohalem disse que a expectativa é boa e que espera um incremento de 10% em ralação a 2020. “É uma recuperação do emprego e da renda em nossa cidade e também na região”, comentou.





Segundo Carlos Cesar da Silva, gerente de uma loja de departamentos na região central de Passos, haverá um aumento das vendas em 10% na comparação com 2020. "Estamos com boas expectativas para o dezembro, um mês com mais dinheiro na praça, porque nessa época que o trabalhador realiza seus desejos de compra e aproveita para presentear os entes queridos”.