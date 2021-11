Vale a pena comprar passagens aéreas em promoção?

Passagens aéreas estarão em promoção na Black Friday (foto: Pixabay/Divulgação)

As empresas aéreas já começam a “acenar” com as promoções da Black Friday. Após meses de pandemia, o avanço da vacinação, a contínua redução da média móvel de mortes e a transmissão em queda ou estável na grande maioria dos estados brasileiros indicam um cenário favorável para um gradual retorno à normalidade. Com ela, as viagens, seja a trabalho ou lazer.A Gol Linhas Aéreas antecipou as ofertas da Black Friday até as 8h de terça-feira (16/11), em uma ação batizada Feirão Gol. As promoções são válidas para determinados períodos até o dia 30 de junho de 2022 e não incluem Fernando de Noronha (PE). Já os destinos internacionais só contemplam os voos entre Brasil e México (Cancun) ou República Dominicana (Punta Cana). Já a Azul Linhas Aéreas já tem em seu site uma contagem regressiva para anunciar as promoções da Black Friday.Para mostrar como é importante pesquisar antes e durante a Black Friday, simulamos a compra de passagens para dois destinos muito apreciados pelos mineiros: Porto Seguro (BA) e Jericoacoara (CE). A pesquisa foi feita para os dias 9 a 16 de janeiro de 2022, sempre levando em consideração a tarifa mais barata.Começamos pelo site da Gol, que era quem já tinha anunciado sua Black Friday. Para a ida, encontramos o melhor preço em um voo direto, partindo de Confins às 12h55. O trecho custava R$ 485,90, sem despacho de bagagem e nem acúmulo de milhas incluídos. Já na volta, a melhor tarifa era a de um voo direto às 14h55, por R$ 573,06, também sem bagagem e milhas.Comparamos esta mesma viagem com a Latam Airlines Brasil. No trecho de ida, o melhor preço encontrado foi de R$ 1.159,90, em um voo com uma parada e a duração total de 3 horas e 55 minutos. Esta opção sai de Confins às 8h35 e não inclui bagagem despachada. No retorno, a melhor tarifa custava R$ 1.278,06, em um voo que sai às 13h05, incluindo uma parada e duração de 3 horas e 55 minutos, apenas com a bagagem de mão inclusa.Também simulamos o mesmo destino, nas mesmas datas, no site da Azul. Na ida, o melhor preço encontrado foi de R$ 642,80, em um voo direto partindo de Confins às 10h45. Já no retorno, a melhor tarifa foi de R$ 897,13 em um voo saindo de Porto Seguro às 10h40, com uma parada e duração total de 9 horas e 40 minutos. Em ambos os trechos a tarifa não inclui despachar bagagem.Enquanto na Gol o preço total do aéreo é de R$ 1.058,96, na Latam o mesmo trecho custa R$ 2.437,96 (130% mais caro e com uma parada) e na Azul o valor é de R$ 1.539,93 (45% mais caro e o retorno com uma parada). Neste exemplo fica claro que a promoção da Black Friday da Gol é bem vantajosa para o cliente.Porém, não é sempre que a promoção é tão atraente. Confira esta simulação de uma viagem de Belo Horizonte para Jericoacoara (CE), de 9 a 16 de janeiro de 2022. Na Black Friday da Gol, encontramos uma passagem aérea de ida por R$ 939,90, em um voo com uma parada e duração total de 5 horas e 5 minutos. Saindo de Confins às 11h30, essa tarifa não permite despachar bagagem e nem acumular milhas. No retorno, o melhor preço encontrado foi de R$ 936,17, saindo de “Jeri” às 17h55 em um voo com uma parada e duração total de 5 horas e 55 minutos. Essa tarifa não permite despachar bagagem e nem acumular milhas.Na simulação feita no site da Latam, a ida para Jericoacoara custava R$ 904,90, saindo de Confins às 9h20, com uma parada e duração de 10 horas e 35 minutos. No retorno, a menor tarifa custava R$ 901,17, saindo às 12h45, com uma parada e duração de 6 horas. Em ambos os trechos a passagem permitia apenas bagagem de mão.No site da Azul, a ida para Jericoacoara custava R$ 1.053,80, em um voo direto saindo de Confins às 12h55. Já a volta em um voo direto custa R$ 1.157,86 (apenas R$ 3 mais caro que o voo mais barato, mas que previa uma parada, o que torna a diferença irrisória), saindo de “Jeri” às 16h30. Essas tarifas também não dão direito a despachar bagagem.Nesta simulação, a Latam, sem qualquer promoção, tem o menor preço, com um total de 1.806,07. Porém, os voos contam com uma parada e espera demorada. Na Gol as passagens saem por R$ 1.876,07, apenas 4% mais caro, mas também com uma parada em cada trecho. Já na Azul a tarifa é 22% mais cara, porém em voos diretos que, dependendo da situação, podem compensar a diferença de R$ 400. Ressaltando que, na data dessa simulação, na tarde do dia 13 de novembro, a Latam e a Azul ainda não tinham divulgado nenhuma promoção de Black Friday.