ExpoQueijo começa nesta quinta-feira (04/11) e vai até domingo, em Araxá

Organização da ExpoQueijo espera receber cerca de 50 mil pessoas no Tauá Grande Hotel, durante os quatro dias de evento (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá promove a partir de amanhã (4/11) a ExpoQueijo Brasil, evento internacional que contará que com 800 produtores e cerca de 15 países participantes. As atividades contam com palestras, estandes, degustação e o Concurso Internacional do Queijo. As atividades vão até no próximo domingo (7/11), no Tauá Grande Hotel e Termas.

O Concurso Internacional do Queijo, uma das atrações mais esperadas, ocorrerá dentro das atividades da ExpoQueijo nos dias 5 e 6. Especialistas nacionais e internacionais irão apontar qual região produz os melhores queijos do mundo. As categorias da competição variam de acordo com a matriz leiteira (vaca, búfala, cabra e ovelha) e as tecnologias queijeiras.

Com a liberação do público, de acordo com o decreto municipal vigente na cidade do Alto Paranaíba, pessoas já contempladas pela faixa etária de vacinação devem apresentar o cartão de vacinas na portaria. É necessário comprovar, ao menos, a imunização com a primeira dose.

Estrutura e organização

Entre os atrativos, serão montados mais de 100 estandes para exposição de produtos e patrocinadores, praça de alimentação com restaurantes e food trucks, espaço kids, área para apresentações culturais e salas para oficinas e treinamentos.

Segundo a organização, a expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas passem pelo Tauá Grande Hotel durante os quatro dias de concurso e exposição de produtos.

“A estrutura é aberta, toda planejada e pode receber mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Porém, vamos limitar o acesso por conta das restrições impostas pela COVID-19 e, simultaneamente, vamos receber no máximo 2 mil pessoas”, destaca a organizadora, Maricell Hussein.

No interior do hotel também serão disponibilizados locais para cursos e palestras, área para imprensa especializada e salões para realização do Concurso Internacional do Queijo.

“O evento reúne, em síntese, ações para promover expansão do mercado nacional e internacional do queijo, a capacitação e qualificação do produtor, a disseminação das informações de como identificá-los e a valorização, na prática, desse patrimônio cultural brasileiro”, complementa Maricell Hussein.

A ExpoQueijo Brasil International Cheese é certificada com registros dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE), Federal (SIF) e Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi – equivalência) ou Selo Arte do Brasil.

A Organização Nacional de Provadores de Queijo (Onaf) – entidade italiana referência mundial na formação de provadores de queijos por meio de métodos científicos, valorização dos queijos e preservação do sabor – será a curadora do evento.

Programação completa

Dia 4/11 – Quinta-Feira

09:00 | 16:00 – Entrada no hotel – recepção de queijos artesanais inscritos no Concurso ExpoQueijo

09:00 – Abertura para montagem dos estandes

10:00 | 13:30 – Cine Teatro Tiradentes – credenciamento jurados do concurso

14:00 | 17:00 – Cine Teatro Tiradentes – treinamento/capacitação presencial Onaf/jurados

18:00 | 19:00 – Palco principal – Cerimônia de abertura

18:00 | 22:30 – Abertura do Pavilhão de Expositores e feira gastronômica

19:00 | 20:00 – Palco principal – Vitor Fagundes Trio

20:00 | 21:00 – Palco principal – Flávio e Leandro

21:00 | 22:30 – Palco principal – Mr. Maze

Dia 5/11 – sexta feira

08:00 | 10:15 – Salão Ouro Preto – Painel regularização

Palestra - Certificação livre de brucelose e tuberculose

Palestra - Caminhos para regularização: o sim e consórcios municipais



10:30 | 12:00 – Salão Ouro Preto – Painel gestão

Palestra - Gestão aplicada ao queijo minas artesanal: estudo de caso

Palestra - Marketing digital



14:00 | 22:30 – Abertura do Pavilhão de Expositores e feira gastronômica

14:10 | 17:00 – Salão belo horizonte – Concurso ExpoQueijo primeira fase

14:10 | 17:00 – Pavilhão de Expositores (transmissão do Concurso)

20:00 | 21:00 – Palco principal – Vi-voz & Banda

21:00 | 22:00 – Palco principal – Maia & Moura

22:00 | 23:30 – Palco principal – Banda Vinith

Dia 6/11 – sábado

10:00 | 11:30 – Cine Teatro Tiradentes – Concurso Expoqueijo segunda fase

12:00 | 22:30 – Abertura do Pavilhão de Expositores e feira gastronômica

15:00 | 18:00 – Salão Belo Horizonte – degustação dos queijos do concurso pelo público

18:00 | 19:30 – Cine Teatro Tiradentes – premiação oficial do Concurso ExpoQueijo

20:00 | 21:00 – Palco principal – Thiago Martins Quarteto

21:00 | 22:00 – Palco principal – Os Tuta da Viola

22:00 | 23:00 – Palco principal – Moura Blues

Dia 7/11 – domingo