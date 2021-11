Receita diz que brasileiros compram gasolina e gás ilegalmente na Argentina

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) A Receita Federal afirmou, em vídeo exibido nesta segunda-feira (01/11) pelo "Meio-Dia Paraná", da RPC, que brasileiros têm comprado botijão de gás e gasolina ilegais da Argentina. A carga de gás na Argentina, segundo o Órgão, custa em torno de R$25, enquanto 1 litro de gasolina sai a R$3 - preços bem mais atrativos que os cerca de R$ 100 pagos atualmente no botijão de gás em território nacional e os mais de R$7 cobrados no litro da gasolina.









No vídeo, o delegado da Receita em Dionísio Cerqueira (SC), Mark Tollemache, afirma que os valores bem inferiores ao cobrados no Brasil "fazem com que os criminosos tragam grandes quantidades para revenda".





"A Receita Federal, em conjunto com outros órgãos de segurança, está intensificando sua atuação nesse ponto de fronteira, de forma a evitar que esses produtos ingressem em território nacional e, assim, proteger a economia nacional, principalmente o setor de combustíveis", reforçou Tollemache.





De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina subiu pela 4ª semana seguida, com alta de 3,1% entre os dias 24 e 30 de outubro, o que levou o valor médio a R$ 6,56 o litro. Em alguns locais do Rio Grande do Sul, o valor chegou a R$ 7,88/Litro. No Distrito Federal, o combustível foi encontrado até pode R$7,19, e no arquipélago de Fernando de Noronha chegou a R$ 9,66