PMI da indústria na zona do euro cai a 58,3 em outubro, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro recuou de 58,6 em setembro a 58,3 na leitura final de outubro, informou nesta terça-feira, 2, a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 58,5, que era também a leitura preliminar do dado.



O PMI da indústria da zona do euro recuou desse modo à mínima em oito meses. Segundo a consultoria, houve perda de fôlego nos componentes produção e novas encomendas.



Problemas do lado da oferta provocaram a interrupção de cronogramas de produção e prejudicaram a entrega de encomendas, o que ainda continua a pressionar a inflação, afirma a IHS Markit.



* Com informações da Dow Jones Newswires