Estudo: três em cada 10 brasileiros fazem dívidas em nome de terceiros

Uma pesquisa mostrou que o brasileiro que não tem acesso ao crédito costuma fazer dívidas em nome de familiares ou amigos. A análise, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, mostrou que, no último ano, 29% dos consumidores fizeram compras com cheque, cartão de crédito, crediário, empréstimo ou financiamento, utilizando o nome de outra pessoa, sendo que 23% utilizaram o cartão de crédito, 4% usaram o cartão de loja e 2% contrataram empréstimos.

Na hora de pedir o nome emprestado, as pessoas mais procuradas são as do mesmo ciclo de convivência, como os pais (23%), o cônjuge (21%), os irmãos (17%) e os amigos (14%). Para convencer as pessoas, os argumentos são diversos. O mais usado é a necessidade de fazer supermercado (19%), em seguida, o pagamento de dívida (15%), a necessidade de comprar roupas, calçados e acessórios (14%), a necessidade de comprar itens para os filhos (11%), fazer uma reforma da casa (10%) e comprar presentes em data especial (8%).