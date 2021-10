Aneel reduz bandeira da conta de luz para quem recebe de programas sociais

Os beneficiários da tarifa social são aqueles inscritos no Cadastro Único (foto: Reprodução/Internet) A partir de novembro, beneficiários da tarifa social pagarão as contas de luz com valores relativos à bandeira amarela. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (29/10). Aos demais consumidores, a bandeira vigente no período será a de Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, que ficará em vigor até abril de 2022.

Os beneficiários da tarifa social são aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A regra é que essas pessoas tenham renda menor que meio salário mínimo. Os idosos, maiores de 65 anos, e pessoas com deficiência, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), também podem requerer o desconto.