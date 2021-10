Os gastos com habitação e alimentação puxaram a inflação do último mês (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) A inflação de Uberlândia foi a maior em 19 anos para o mês de setembro, segundo o Centro de Estudo, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes-UFU). O levantamento do Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia (IPC) do último mês aponta variação de 1,05%.

Segundo relatório do Cepes-UFU, “esse movimento de alta é observado nos preços de sete dos nove grupos que incluem os 235 subitens que fazem parte da cesta de consumo da pesquisa e têm os seus valores coletados mensalmente em mais de 500 informantes/estabelecimentos da cidade”.

Em comparação com o mês de agosto, quando o grupo alimentação e bebidas tinha a alta nos preços mais significativa, em setembro o grupo habitação tomou a primeira posição. A elevação do custo foi influenciada, principalmente, pelos aumentos de 7,06% da energia elétrica residencial e 4,06% do item Combustíveis domésticos.

Já os que obtiveram queda dos preços foram os grupos de saúde e cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e vestuário.



Cesta básica de alimentos O preço da Cesta Básica de Alimentos manteve o movimento de agosto e teve um novo aumento no preço. O valor mensal da cesta básica da cidade de Uberlândia registrado em setembro pela Cepes foi de R$ 560,85, subindo 4,39% em relação aos R$ 537,26 registrados no mês anterior.

Levando em conta os 13 produtos que fazem parte da Cesta Básica, os que sofreram os maiores aumentos de preço foram a banana (31,52%), o açúcar (8,50%), o café (6,73%), o tomate (4,56%) e a batata (4,18%). O arroz foi o único produto da lista de 13 itens alimentícios que barateou.

O salário mínimo necessário para o sustento de uma família composta por dois adultos e duas crianças ou três adultos foi de R$ 4.771,68, valor que significa um encarecimento de 4,39%.



A remuneração oficial recebida por mês na cidade de Uberlândia é R$ 1.100, o que corresponde a 23,25% da quantia necessária apresentada pela pesquisa.