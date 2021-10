Aeroporto de Uberlândia passa a receber 3,9 milhões de passageiros no ano

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve presente durante a inauguração do novo aeroporto de Uberlândia. (foto: Ricardo Botelho/Ministério da Infraestrutura/Reprodução)

A ampliação do aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi inaugurada na última segunda-feira (25/10). Com recursos de R$ 29,75 milhões, o terminal Tenente-Coronel Aviador César Bombonato estava em obras desde 2019. A capacidade de atendimento foi dobrada e o aeroporto passa a receber mais de 3,9 milhões de passageiros por ano. Antes, o local recebia em média 1,7 milhões de pessoas.

“Significa oferecer mais segurança, conforto, oferta de assentos e, consequentemente, buscar a queda das tarifas. Mais que duplicamos nossa capacidade atender passageiros e de absorver a demanda crescente que virá desta região, pelo agronegócio, pela agroindústria e seus outros potenciais”, pontou o ministro, durante a inauguração do terminal.

O aeroporto de Uberlândia é o segundo maior em movimentação do estado de Minas Gerais e o 3º de toda a região central do Brasil – com transporte nacional de passageiros e cargas.

No térreo do terminal, funcionam a parte de inspeção de passageiros e áreas comerciais. O primeiro pavimento é destinado às companhias aéreas, ao apoio às áreas comerciais, auditório e locais para treinamentos internos, além de acesso às galerias técnicas – já o segundo pavimento possui um mirante com áreas comerciais e a fachada do aeroporto ganhou nova cobertura para embarques e desembarques. O setor de restituição de vagagens ganhou duas esteiras e também foram instalados novos elevadores e sanitários.

À esquerda de camisa azul o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP) e à direita o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. (foto: foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)

“Felizmente conseguimos sensibilizar o governo, mas também sua inclusão na rodada de concessões dos aeroportos brasileiros, o que consideramos outra ação essencial para que tenhamos um terminal à altura de nossa cidade, vocacionada ao uso intenso de passageiros e cargas”, disse o prefeito Odelmo Leão (PP), durante discurso.

Atualmente, o local está sob administração da empresa pública Infraero, mas a situação deva mudar a partir do próximo ano. Em agosto, o Ministério da Infraestrutura anunciou que junto ao terminal Santo Dumont (RJ), o aeroporto de Uberlândia será inserido na 7ª e última rodada de concessões aeroportuárias, prevista para ocorrer em 2022.

Ainda na segunda (25/10) o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, al lado da equipe do Poder Executivo de Uberlândia, também participou da inauguração da trincheira sobre a BR-365 entre os bairros Taiaman e Dona Zulmira.

As obras do trecho foram coordenadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e receberam um investimento de R$ 29,7 milhões. As pistas foram duplicadas para o tráfego dos veículos da rodovia em desnível com dois viadutos superiores para passagem do trânsito local, além de passagens de pedestres.