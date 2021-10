Veja onde a gasolina e o etanol são menos (e mais) caros em Minas

Ir a um posto de combustíveis para abastecer o carro está, a cada dia que passa, mais difícil. Com aumentos sucessivos que já passam dos 27% em 2021, o preço da gasolina e do etanol chegaram a índices vistos apenas durante a greve dos caminhoneiros, em 2018

Preços dos combustíveis estão maiores do que em janeiro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo

A reportagem fez um levantamento com base nos dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que realiza pesquisas semanais para saber o preço dos combustíveis em várias cidades no Brasil. O estudo foi feito em 43 cidades, em todas as regiões mineiras.