Preço médio da gasolina sobe pela 8ª semana seguida no Brasil

Motoristas sentem cada vez mais no bolso o peso de abastecer os veículos no Brasil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)









O levantamento da ANP também indicou que os motoristas que abastecem com etanol passaram a pagar um pouco mais caro. Isso porque na pesquisa anterior, o preço médio do combustível estava em R$ 4,704. Na pesquisa mais recente o valor subiu para R$ 4,715.

Por outro lado, o óleo diesel apresentou uma pequena queda em relação à última pesquisa divulgada. O valor médio caiu de R$ 4,709 para R$ 4,707. No entanto, o combustível entrou no mês de setembro com a cifra em R$ 4,627.





Minas Gerais

Em Minas, a pesquisa foi na contramão da tendência nacional e apontou queda no preço médio da gasolina. No levantamento anterior, o combustível estava em R$ 6,332, sendo que atualmente caiu para R$ 6,315.





Comportamento semelhante ao verificado no etanol, que, na pesquisa anterior foi cotado com um preço médio de R$ 4,766, e agora foi para R$ 4,760.





Também houve uma pequena queda no óleo diesel, que saiu de R$ 4,756 para R$ 4,751.

O brasileiro sente cada vez mais no bolso abastecer um veículo em um posto de combustíveis. A pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que a gasolina teve alta pela 8ª semana seguida no Brasil, sendo negociada em um preço médio superior a R$ 6, assim como nos últimos levantamentos.