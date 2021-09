Preço do diesel sobe amanhã (29/09), anuncia Petrobras

(foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (28/09) que vai aumentar o preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã (29/09), o preço médio de venda nas refinarias passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, um reajuste médio de R$ 0,25 por litro.“Após 85 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do diesel A para as distribuidoras”, informa nota da estatal.Anúncio ocorre um dia após presidente da empresa, Joaquim Luna e Silva, dizer que não vai mudar política de preços e reflte petróleo e dólar mais caros. No ano, alta acumulada chega a 51%.