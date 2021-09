Petrobras quer vender diesel verde mais barato que biodiesel

A Petrobras acredita que conseguirá vender o seu óleo diesel do tipo HVO a preço mais competitivo do que o biodiesel adicionado, atualmente, ao diesel fóssil para ser comercializado nos postos revendedores. O HVO é a versão 'verde' do diesel da Petrobras, produzido a partir de óleos vegetais.



"Por ser um processo (de produção do HVO) mais complexo, há uma vantagem competitiva na matéria-prima, principalmente, se considerada a captura de carbono, maior do que a do biodiesel, em todo ciclo", afirmou o Sandro Barreto, gerente geral de Marketing da estatal, durante evento virtual promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



O argumento é que, por conta da tecnologia adotada, a Petrobras pode escolher uma diversidade maior de matéria-prima, inclusive as mais baratas. A empresa testou a produção do HVO na sua refinaria do Paraná (Repar). Num primeiro momento, começou a gerar um combustível 95% e 5% 'verde', mas essa proporção pode ser ampliada, segundo Barreto.



A empresa tem reivindicado abertura regulatória para disputar mercado com os produtores de biodiesel, do agronegócio, que, no entanto, não reconhecem no HVO equivalência ao seu combustível.