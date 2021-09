Veto à inclusão de 81 municípios mineiros na Sudene é derrubado

Governador Valadares comemora a sua inclusão na Sudene com esperança de dias melhores (foto: Tim Filho) A derrubada do veto presidencial à inclusão de 81 municípios do Vale do Rio Doce na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) é motivo de muita comemoração por parte das lideranças políticas regionais.

O senador Carlos Viana (PSD), disse que o veto foi derrubado num acordo de lideranças, que optaram por uma votação simbólica. “É preciso comemorar e dar os parabéns aos deputados mineiros que deram essa confiança a Minas Gerais. Essa união nos levou a esse resultado e aqui no senado, três senadores trabalharam de forma muito unida para que o leste Minas Gerais conquistasse esse benefício”, disse. A votação aconteceu nessa segunda-feira (27/9) e, por 435 votos, a Câmara dos Deputados derrubou o veto PL 148/2017, em primeira etapa, da Sessão de Vetos do Congresso Nacional.O senador Carlos Viana (PSD), disse que o veto foi derrubado num acordo de lideranças, que optaram por uma votação simbólica. “É preciso comemorar e dar os parabéns aos deputados mineiros que deram essa confiança a Minas Gerais. Essa união nos levou a esse resultado e aqui no senado, três senadores trabalharam de forma muito unida para que o leste Minas Gerais conquistasse esse benefício”, disse.

O deputado federal Leonardo Monteiro (PT), co-autor do projeto aprovado no Senado Federal em maio deste ano, explicou que a inclusão dos municípios do Vale do Rio Doce na área da Sudene garante a reparação de uma dívida histórica com a região, que, segundo ele, vem sofrendo impactos da desertificação e empobrecimento social.

Com a derrubada do veto, de acordo com o deputado, a expectativa é que os 122 municípios mineiros, agora incluídos na Sudene,sejam contemplados em programas de incentivo ao desenvolvimento econômico, linhas de créditos e financiamentos, e alíquotas de impostos diferenciadas.

“Foram anos de muita articulação e trabalho com as mais diversas lideranças partidárias para garantir na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a aprovação desse projeto e a derrubada do veto. Agora, essa luta é uma realidade e vamos conseguir garantir a inclusão de Valadares e região na Sudene. Incluir para desenvolver, gerando mais empregos e renda para o povo”, disse Monteiro.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Governador Valadares, Jackson Lemos acredita que Governador Valadares e região vão viver um novo tempo. “A chegada da Sudene abre as portas para o desenvolvimento econômico. Agora nossa capacidade de atração de novas indústrias para se instalarem aqui será muito maior, pois podemos oferecer tratamento diferenciado através de benefícios fiscais”, disse.

O prefeito de Valadares, André Merlo (PSDB), propõe trazer para Governador Valadares o Banco do Nordeste, para fazer financiamentos e abrir acesso a incentivos fiscais. "Agora vamos viver outra realidade, com geração de empregos na nossa região. Agradeço a todos que se envolveram nesse processo, porque foi uma grande empreitada”, disse o prefeito.