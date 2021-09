Patos de Minas lança programa de recuperação econômica

McDonald's inaugura loja em Divinópolis, a primeira no Centro-Oeste de MG

McDonald's inaugura loja em Divinópolis, a primeira no Centro-Oeste de MG

TRT-RJ impede volta presencial de empregados do grupo de risco à Eletronuclear

TRT-RJ impede volta presencial de empregados do grupo de risco à Eletronuclear

Déficit na balança comercial do setor chega a US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim

Déficit na balança comercial do setor chega a US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim

Biden fala em mirar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura com G-7

Biden fala em mirar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura com G-7