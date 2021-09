Sebrae vai pagar consultorias para empresários em Patos de Minas

Programa é oferecido em todo o Estado, mas só em Patos de Minas o empresário não precisa pagar nada (foto: Sebrae/Divulgação)

Empresários que foram diretamente afetados pela pandemia de COVID-19 e que querem ter acesso às consultorias do programa "Empresas Mais Inovadoras", do Sebrae/MG, terão uma oportunidade de fazer isso gratuitamente em Patos de Minas, no Alto Paranaíba