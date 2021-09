Terceira empresa pede autorização para construir nova linha férrea em Minas

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)











- ALMG discute ramal ferroviário Olhos D'Água-Belvedere O Ministério da Infraestrutura (MInfra) recebeu o terceiro pedido de uma empresa para construção de uma linha férrea em Minas Gerais. Segundo a pasta, com isso, chega a R$ 21,7 bilhões o total que o estado pode receber em novas ferrovias construídas pela iniciativa privada por meio do sistema de autorização criado pelo governo federal.









Estado de Minas mostrou no último dia 2, o Ministério assinou, em cerimônia em Brasília (DF), Como omostrou no último dia 2, o Ministério assinou, em cerimônia em Brasília (DF), dez pedidos para construção de rodovias em diferentes partes do país, dois deles em Minas





A empresa VLI propôs a criança de uma ligação entre Uberlânda e Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. O investimento é estimado em R$ 2,7 bilhões para a construção de 235 quilômetros de linha conectada à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). O objetivo do projeto é facilitar o escoamento de basalto e grãos para exportação.





A segunda proposta é da Petrocity Portos S.A, sobre um trecho de 420 quilômetros ligando São Mateus (ES) a Ipatinga, no Vale do Aço, com investimento de R$ 5 bilhões. “Trata-se de uma conexão da ferrovia até o futuro Terminal de Uso Privativo, a ser instalado pela Petrocity no porto capixaba, permitindo o transporte de grãos e cargas gerais. O MInfra analisa as três propostas”, detalhou a pasta.





“Até o momento, o MInfra já recebeu 13 pedidos de novas ferrovias, com 4,2 mil quilômetros de extensão e R$ 67 bilhões previstos em investimentos ao longo dos contratos”, diz o Ministério.