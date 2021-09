Empresas pedem autorização para construir duas novas ferrovias em Minas

Proposta de um trem no Triângulo foi submetida ao governo pela VLI, com gasto de R$ 2,7 bilhões (foto: Nindim Sanches/VLI/DIvulgação)

Expansão ferroviária é pauta de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura de Bolsonaro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Propostas ferroviárias:

O Ministério da Infraestrutura apresentou, nesta quinta-feira (2/9), as primeiras propostas de empresas interessadas em construir linhas férreas em pontos do Brasil. As solicitações estão embasadas na medida provisória que estabelece o marco legal do transporte ferroviário. Uma das sugestões trata da construção de 235 quilômetros de trilhos entre e Chaveslândia e Uberlândia, no Triângulo mineiro. Há, ainda, ideia para locomotiva que ligue Ipatinga, no Vale do Aço, a São Mateus, no Espírito Santo. Somadas, as propostas gerariam aporte privado de R$ 7,7 bilhões.A proposta de um trem no Triângulo foi submetida ao governo pela VLI, com gasto de R$ 2,7 bilhões. A linha seria utilizada para o escoamento de basalto e grãos para exportação, com conexão à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Os detalhes foram dados no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), durante lançamento do programa Pro Trilhos.Para os vagões que passariam pelo solo ipatinguense, o investimento estimado é de R$ 5 bilhões. A sugestão foi pensada pela Petrocity Portos, para aprimorar o transporte de grãos e cargas.A pasta de Infraestrutura recebeu outras oito propostas ferroviárias. Agora, o ministério vai avaliar os requerimentos. Se as empresas cumprirem todos os requisitos estipulados pelo governo federal, as autorizações para as obras serão concedidas. Juntas, as sugestões contabilizam R$ 53,5 bilhões em investimentos, formando modal de mais de 3 mil quilômetros.O Palácio do Planalto estima que, até 2035, as autorizações ferroviárias podem aumentar em até 40% a participação dos trilhos na logística nacional de transportes."Iniciamos hoje o setembro ferroviário. Estamos celebrando nossa independência logística", disse Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura.- Água Boa/MT - Lucas do Rio Verde/MT: 557 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,4 bilhões;- Uberlândia/MG - Chaveslândia/MG: 235 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,7 bilhões;- Estreito/MA - Balsas/MA: 245 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,8 bilhões;- Shortline entre Perequê/SP - TIPLAN/Porto de Santos/SP: 8 quilômetros de extensão, investimento de R$ 100 milhões;- Maracaju/MS - Dourados/MS: 76 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,85 bilhões;- Guarapuava/PR - Paranaguá/PR: 405 quilômetros de extensão, investimento de R$ 15,2 bilhões;- Cascavel/PR - Foz do Iguaçu/PR: 166 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,25 bilhões;- Açailândia/MA - Alcântara/MA: 520 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,5 bilhões;- São Mateus/ES - Ipatinga/MG: 420 quilômetros de extensão, investimento de R$ 5 bilhões;- Suape/PE - Curral Novo/PI: 717 quilômetros de extensão, investimento de R$ 5,7 bilhões.