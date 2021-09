Bolsonaro diz que Tarcísio se comprometeu a ficar no cargo até o fim do governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comprometeu-se a ficar no cargo até o fim do governo. Em ocasiões anteriores, Bolsonaro aventou a possibilidade de Freitas concorrer ao cargo de governador do Estado de São Paulo.



Em cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura de autorizações de ferrovias, Bolsonaro afirmou ainda que o governo está em "entendimento com Câmara e o Senado" e "mudando o Brasil".



Ele disse também que a questão do pagamento de precatórios (dívidas judiciais) está sendo "modulada".



Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também defendeu a "modulação" no pagamento dessas dívidas, que somam R$ 89,1 bilhões no próximo ano.