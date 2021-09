Uberaba terá voos para Campinas, Maceió e Porto Seguro

Moradores de Uberaba terão novas opções de voos nos próximos dias (foto: Imagem ilustrativa - Matheus Adler/Esp EM/D. A. Press) Azul anunciou que vai oferecer, a partir de novembro, voos diretos entre Uberaba e Campinas. Outra novidade da companhia aérea são voos da cidade do Triângulo Mineiro para Maceió e Porto Seguro, durante os meses de dezembro e janeiro. Além disso, a companhia fará alterações nos horários de seus voos entre Uberaba e Belo Horizonte, a partir de outubro.

Uberaba-Nordeste

Outra novidade é que, em dezembro e janeiro, Uberaba contará com uma operação especial em conjunto com a Azul, visando atender à demanda turística dos uberabenses.

“Serão voos diretos para as cidades turísticas de Maceió, operados às sextas-feiras, e Porto Seguro, aos sábados. Essas operações serão realizadas com aeronaves de modelos Airbus A320, com capacidade para até 174 Clientes, e Embraer E1, para 118, respectivamente”, informa a assessoria de imprensa da Azul.

Uberaba-BH





A companhia aérea também anunciou alterações nos horários de seus voos entre Uberaba e a capital mineira. A partir de outubro, as novas opções vão partir de Belo Horizonte às 8h10 e 17h10, com voltas partindo da cidade do Triângulo às 10h15 e 19h15.

“Essas alterações foram pensadas estrategicamente para atender as viagens de negócios, pois conta com horários convenientes para quem precisa se conectar para ir e voltar a seu destino no mesmo dia”, esclarece a companhia.

Confira os dias e horários dos novos voos de Uberaba (foto: Azul/Divulgação)

Segundo o gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva, a companhia retomou a sua operação em Uberaba, em fevereiro deste ano, com um voo diário para Belo Horizonte.

"E já estamos com duas ligações diárias para a capital e estamos aumentando sensivelmente a nossa oferta, colocando novas operações para Campinas e, em dezembro e janeiro, para Porto Seguro e Maceió", diz.

"Isso mostra a nossa aposta na região e nosso desejo de estimular o interesse dos uberabenses em viajar e dos brasileiros em acessarem a cidade, que tem uma economia forte marcada pela pecuária e pela indústria sucroalcooleira. Quanto mais simples e fluidos forem os acessos, maior o desenvolvimento econômico do município", complementa Silva.