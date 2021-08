Uberaba vai ter voos diretos para Porto Seguro e Maceió

A praia vai ficar mais perto de Uberaba. O aeroporto Mário de Almeida Franco, na cidade do Triângulo Mineiro, vai passar a ter dois novos voos diretos, para Porto Seguro (BA) e Maceió (AL), ambos operados pela Azul. Eles têm previsão para serem implantados entre dezembro e janeiro de 2022.O anúncio dos novos voos foi feito pela prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, nesta segunda-feira (30/8), em Belo Horizonte, onde reuniu-se com o gerente Regional de Vendas da Azul, Rodrigo Medicino e o assessor Especial da Presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras.Além dos destinos turísticos, a Azul também vai passar a ter duas novas frequências aéreas já em setembro, ligando o aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte, ao aeroporto de Uberaba, inclusive com uma saída da última cidade, nas primeiras horas do dia.