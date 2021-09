Nova filial de rede de supermercados será inaugurada em Uberaba em outubro

O Kamel MegaMix Supermercados de Uberaba funcionará na Avenida Leopoldino de Oliveira, 2.450, bairro Estados Unidos, onde há cerca de quatro anos funcionou filial do Kamel Car (foto: WhattsApp/Divulgação)

Com previsão de abertura já em outubro e expectativa de gerar 130 empregos diretos, uma nova filial de rede de supermercados vai chegar a Uberaba, no Triângulo Mineiro. Trat-se do Kamel MegaMix Supermercados.O anúncio foiu feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec). Os proprietários do empreendimento estão quase finalizando a sua terceira filial, instalada na Avenida Leopoldino de Oliveira, 2.450, Bairro Estados Unidos.