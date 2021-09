Nova fábrica de fertilizantes projeta gerar 200 empregos em Uberaba

A nova Cibra está localizada no Distrito Industrial 3 de Uberaba numa área de 114 mil m², sendo 26 mil m² de área construída (foto: Cibra/Divulgação)

Com investimento de R$ 55 milhões, uma nova fábrica de fertilizantes foi inaugurada nessa terça-feira (21/9) no Distrito Industrial 3 de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Já em operação, a nova empresa da Cibra gerou aproximadamente 50 empregos diretos e tem expectativa de criar, também diretamente, cerca de 200 oportunidades para o ano que vem.

11:32 - 14/09/2021 Nova filial de rede de supermercados será inaugurada em Uberaba em outubro Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, a nova planta da Cibra, adquirida da Heringer Fertilizantes e totalmente reformada, tornou-se a maior unidade da empresa, com 114 mil m² de área total e 26 mil m² de área construída.

Além disso, a nova empresa, com sede em Camaçari (BA), tem capacidade para produzir até 400 mil toneladas de fertilizantes ao ano e integra o plano de expansão da empresa que prevê produção total de 3 milhões de toneladas até 2025.

“A Cibra tem operações de produção, importação, formulação e distribuição de fertilizantes nos principais estados agroprodutores do Brasil. Desde 2020, a Cibra recebe o selo 'Great Place To Work', que premia as melhores empresas para se trabalhar”, conta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos.

Além das tradicionais misturas e elementos simples de NPK que a Cibra produz nas outras unidades, a nova planta de Uberaba terá uma das máquinas completamente destinada à produção de hidrossolúveis (fertilizantes para sistema de fertirrigação).