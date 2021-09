Bolsa abre no vermelho e reage mal às declarações de Bolsonaro

Blog do Vicente





Queda na Bolsa superou 2% depois de 11h30 da manhã desta quarta-feira (08/9) (foto: Arquivo/Correio Braziliense)

O mercado financeiro não gostou do que viu nas ruas das capitais brasileiras e do que ouviu do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no feriado de 7 de setembro e caia mais de 1,5% em menos de 20 minutos de pregão nesta quarta-feira (8/9). Dólar volta a subir frente ao real e volta a fica acima de R$ 5,20.





,- Às 10h15, o Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), estava em 116.063, com queda de 1,54% na comparação com o fechamento de segunda-feira (6). Após esse piso, a B3 tentou reagir positivamente, e chegou a subir para 116.434, mas não conseguiu manter o ritmo de subida e passa a oscilar. Pouco depois das 11h, o IBovespa já desabava 1,78%, a 115.766 pontos, com os papéis da Eztec e da Via liderando as perdas. Por volta das 11h30, a queda já superava 2%.,- Bolsonaristas tentam invadir prédio do Ministério da Saúde, em Brasília





De acordo com o economista Simão Silber, professor doutor da Universidade de São Paulo (USP), a queda na B3 na manhã de hoje reflete a preocupação do mercado financeiro com as declarações de Bolsonaro e seus impactos e também com o aumento dos riscos de desaceleração global.





José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, apontou o discurso de Bolsonaro como principal motivo para essa nova queda da B3 e a valorização do dólar. “Acho que é reflexo do aumento da incerteza gerada pelas declarações do presidente. Neste ambiente, fica cada vez mais difícil aprovar as reformas econômicas e evitar mais desvalorização do real. Este é o problema”, alertou.





Os discursos do chefe do Executivo em Brasília e em São Paulo afrontaram os demais poderes e especialistas apontam vários crimes de responsabilidade, com partidos de centro, como o PSDB, descendo do muro e avaliando um novo pedido de impeachment do presidente.





A incerteza também está se refletindo nos títulos públicos. No Tesouro Direto, por exemplo, os títulos prefixados com vencimento em 2026 voltaram a ficar acima de dois dígitos e estão sendo negociados com taxa anual de 10,25% hoje.