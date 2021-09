Bolsonaro produziu mais provas para inquéritos, avalia o STF

(foto: Evaristo Sa/ AFP) O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, responderá, nesta quarta-feira (08/09), aos discursos e ataques ao Supremo realizados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nas manifestações deste 7 de setembro. A declaração de Fux ocorrerá na abertura da sessão plenária, quando será feita a leitura de uma nota conjunta assinada pela corte. Já se sabe, porém, que os ministros concluíram que Bolsonaro, em suas falas, acabou produzindo mais provas contra si nos inquéritos já em curso no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Atualmente, o presidente Bolsonaro responde a quatro investigações no STF: eventual interferência do presidente na Polícia Federal (PF); suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina Covaxin; ataques às urnas eletrônicas; vazamento de dados de inquérito sigiloso da PF e a uma investigação do TSE, que apura ataques, sem provas, contra o sistema de votação eletrônico.