Pacheco cancela sessões e comissões nesta semana no Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) teria avaliado que não há clima para votações nesta semana (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cancelou as sessões remotas e as reuniões de comissões que estavam previstas para acontecer nos próximos dois dias. Uma mensagem foi enviada aos parlamentares avisando da decisão.