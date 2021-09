As vozes que vêm das redes após discursos polêmicos de Bolsonaro

(foto: Google Trends /Reprodução)





LEIA MAIS 22:11 - 07/09/2021 Nas redes, oposição lidera em interações sobre atos nas principais plataformas

21:52 - 07/09/2021 ModalMais/AP Exata: nas redes, imagem negativa de Bolsonaro permanece majoritária

18:13 - 07/09/2021 Hashtags contra Bolsonaro e robôs movimentam as redes no 7 de Setembro As falas polêmicas acabaram repercutindo nas redes sociais dos senadores, deputados, governadores e políticos. As manifestações a favor do presidente foram inflamadas por ele mesmo durante os últimos três meses. Bolsonaro vinha falando que ganhou as eleições presidenciais de 2018 no primeiro turno. Para o chefe do Executivo, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 7 de Setembro foi tomado por manifestações em todo Brasil. Em meio às pautas que polarizam o dia, o que chamou a atenção política foram os dois discursos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em atos pró-governo federal. Em Brasília, o presidente afirmou que iria convocar o Conselho da República, e em São Paulo, Bolsonaro atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF. Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news. Após xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.



Nas ruas, de um lado, apoiadores do presidente protestaram contra a corte, a favor do voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e de Moraes, e caso a corte não seja extinta, a implantação de um regime militar. Do outro, a oposição marchou a favor da democracia, ampliação da vacina, a favor do SUS e pelo impeachment do presidente. Os atos e os discursos do presidente movimentaram o mundo político, que repercutiu o dia via redes sociais. O Estado de Minas fez um compilado do que foi falado pelos líderes políticos brasileiros.





“Participei em Brasília do gigante ato neste 7/09, no qual milhares clamaram por liberdade. Agora, é preciso refletir sobre o impacto das manifestações. Amanhã cedo tratarei no Senado de ações que atendam aos legítimos anseios do povo, pelo bem da democracia.”

Eduardo Girão (senador, Podemos-CE)





“Hoje foi dia de autografar muitas bandeiras de patriotas que foram às ruas, lotaram a Esplanada, para lutar pela liberdade.”

Bia Kicis (deputada federal, PSL-DF)





“Neste 7 de setembro, o povo vai às ruas de todo o Brasil para lutar por LIBERDADE e DEMOCRACIA. E, como sempre, não defendemos nenhum ato violento, de vandalismo ou qualquer tipo de agressão. Vamos protestar em paz, com a força do povo trabalhador e ordeiro.”

Eduardo Bolsonaro (deputado federal, PSL-SP)





“Temos ódio e nojo à ditadura! Traidor da Constituição é traidor da pátria! O nosso povo precisa de comida, vacina, emprego, paz. Precisa conseguir pagar a energia e o gás de cozinha. Esses que estão aí logo sairão. A violência não é nem nunca será a bandeira do povo brasileiro!”

Randolfe Rodrigues (senador, Rede-AP)





“É HOJE! Um dos dias mais importantes da nossa história. Dia de entoar nosso amor ao Brasil, nosso clamor por LIBERDADE; nosso anseio por paz, justiça e respeito à Constituição. Um mar verde e amarelo, cívico e pacífico, por uma Nova Independência.”

Carla Zambelli (deputada federal, PSL-SP)





“Não é preciso aguardar o fim do dia para apontar que Bolsonaro é um criminoso golpista, que manipula a massa para esconder rachadinhas, Centrão, mansões suspeitas e a incompetência que jogou o Brasil em uma crise sanitária, econômica e social gigante. O impeachment é seu destino.”

Alessandro Vieira (senador, Cidadania-SE)





“Quem insiste com a narrativa cretina de “atos antidemocráticos” ou que milhões de brasileiros estão nas ruas hoje apenas por causa de Jair Bolsonaro vive em outra dimensão. Se recusam a perceber a insatisfação da população ante atos antidemocráticos de um único ministro do STF.”

Flávio Bolsonaro (senador, Patriota-RJ)





“Onde estão a ‘terceira via’ e os asseclas do ex-presidiário? Do lado de lá, querendo explicitamente calar o povo! Basta olhar suas publicações! Tem método e ‘muito amor’ na biografia do socialismo e liberdade!”

Carlos Bolsonaro (Vereador, Republicanos-RJ)





“Inflação, desemprego, apagão de energia, desmatamento da Amazônia, pandemia… Esses deveriam ser os inimigos do presidente do Brasil, e não outros brasileiros. Mas Bolsonaro se engana: nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. Foi um erro colocar Bolsonaro no poder. Está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá.”

Eduardo Leite (governador do RS, PSDB)





“Quem insiste com a narrativa cretina de “atos antidemocráticos” ou que milhões de brasileiros estão nas ruas hoje apenas por causa de Jair Bolsonaro vive em outra dimensão. Se recusam a perceber a insatisfação da população ante atos antidemocráticos de um único ministro do STF.”

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)





“Telefonei ontem para o ministro do STF Alexandre de Morais. Disse a ele que eu, como um simples cidadão brasileiro e democrata, queria manifestar meu respeito e solidariedade pelo trabalho em defesa do Brasil que ele está fazendo.”

Ciro Gomes (ex-deputado, PDT)





“Nenhuma palavra de Bolsonaro sobre a fome, o desemprego e a inflação. É só conflito, violência e ódio. O presidente não quer resolver os problemas reais das pessoas, a única preocupação dele é se agarrar ao poder para tentar fugir da cadeia junto com os filhos.”

Marcelo Freixo (deputado estadual, Psol-RJ)





“A maior prova de que a esquerda ama a mentira é a tentativa forçada de dizer que hoje está sendo um fracasso, mesmo com as imagens escancaradas do sucesso. Continuem tentando, mas a verdade prevalece.”

Nikolas Ferreira (vereador, PRTB-BH)





“Independência só é plena quando há respeito às Leis, à Constituição e à Democracia. #ForaBolsonaro.”

João Doria (governador de SP, PSDB)





“Nesse 7 de Setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia.”

Alexandre de Moraes, ministro do STF





“7 de Setembro é uma data para comemorar a pátria. Também deve ser um momento de reflexão. Todos temos o direito de protestar, mas a defesa da liberdade deve reforçar a verdade e a democracia, não diminuí-las. O povo brasileiro quer paz e segurança, sem falsos conflitos.”

Sérgio Moro (ex-ministro de Bolsonaro)





“Este 7 de Setembro entrou pra história! Tivemos um dia de manifestações pacíficas e legítimas a favor de um governo. Retrato bem diferente de tempos passados. É democracia fortalecida!"

Marcos Rogério (senador, DEM-RO