Bolsonaristas tentam invadir prédio do Ministério da Saúde em Brasília

Grupo tentou arrombar o portão e bateu nos vidros do prédio do Ministério da Saúde (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Antagonista, a situação logo foi controlada pela equipe que fazia a segurança do edifício. Um grupo de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tentou invadir o prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (8/9). Segundo informações d', a situação logo foi controlada pela equipe que fazia a segurança do edifício.





Servidores ficaram assustados e tentaram sair do prédio, mas a segurança orientou pela permanência no local.





Em Brasília, especialmente no complexo que conta com a Praça dos Três Poderes, ainda há manifestantes boslonaristas remanescentes do ato dessa terça-feira, feriado nacional por conta do Dia da Independência do Brasil.

No dia 7 de setembro deste ano, eles manifestaram apoio ao presidente e protestaram contra Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional.