Ciro desafia Lula e Bolsonaro para um debate: 'Apontar erros dos dois'

Nas pesquisas eleitorais para as eleições de 2022, Ciro Gomes aparece atrás de Lula e Bolsonaro . A pesquisa XP/Ipespe mostra que Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 24% e Ciro Gomes 10%.Em hipotético confronto direto no segundo turno, Lula e Ciro têm mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro. O representante do PDT venceria Bolsonaro por 44% a 32%, com 24% de abstenções. No entanto, ele perderia para Lula, que ficaria com 49% enquanto Ciro com 31%.