Fusão entre empresa mineira e grupo gaúcho pode render lucros milionários

Operadora mineira de serviços funerários faz acordo com Grupo Cortel e expectativa é de crescimento (foto: Metropax/Reprodução ) A primeira semana do mês de setembro se encerra com boas expectativas para a empresa mineira Metropax e o Grupo Cortel, do Sul do país. Ambas operadoras de serviços funerários, oficializaram a fusão em contrato assinado nesta sexta-feira (3/9).





O negócio, viabilizado por meio de troca de participação acionária em ativos das empresas, qualificará os atendimentos. Com a unificação, a Metropax passará a atuar com cemitérios e crematórios próprios, trazidos pela parceria e por meio de aquisições.









Azevedo possui boas expectativas para a parceria e compartilha a similaridade nas visões comerciais. “Temos uma forte sinergia e nossos propósitos já andavam lado a lado bem antes do início das negociações”, enfatiza.





O negócio torna o grupo mais completo, permitindo o desenvolvimento de novas praças com muito mais efetividade, em função dos serviços prestados, que se completam.





A Metropax, com 45 anos de mercado, conta com mais de 400 mil vidas atendidas, através de planos e serviços funerários em Minas Gerais.





Enquanto o Grupo Cortel está presente em sete estados, com sete crematórios humanos, dois crematórios pet, além de 12 cemitérios, serviços funerários e planos. A empresa possui empreendimentos no Brasil com presença no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas.





Segundo as empresas, o contrato, assinado nesta sexta-feira (3/9), ainda possui cláusulas técnicas envolvidas. Desta forma, valores envolvidos no acordo ainda serão divulgados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira