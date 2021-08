Fusão coloca empresa mineira entre as maiores do setor de locação de carros

A nova loja da MM em Itaúna deverá ser inaugurada até janeiro de 2022 (foto: Divulgação) Com a fusão da empresa mineira MM Aluguel de Carros e da paulista Panda, o grupo do setor de locação de carros passa a ter avaliação de mercado aproximada de R$ 800 milhões entre ativos e contratos. A transação, anunciada na segunda-feira (24/8), as coloca entre os principais players do mercado nacional.



Juntas, elas dobraram a frota de veículos, totalizando 7,5 mil unidades. A projeção é de, em médio e longo prazo, o grupo figurar entre os cinco maiores de mobilidade do país. “Queremos um crescimento acelerado porque o mercado não espera”, afirmou o CEO da MM, Marco Aurélio Nazaré.



Isso deverá ampliar a competividade para que as grandes locadoras continuem se duelando. “O pilar do projeto é de investimento alto para que possamos ter uma empresa de ponta”, afirmou. A proposta é entregar soluções para pessoa física e jurídica baseada na agilidade, simplicidade e austeridade com os gastos dos clientes.



“Vamos transformar os 35 anos adquiridos de muito know-how e expertise, em soluções de mobilidade para o futuro”, disse o sócio-acionista da Panda, Claudio Schincariol Neto.

Investimentos milionários

Como parte dos primeiros investimentos, na ordem de R$ 15 milhões, devem ser inauguradas duas lojas. A primeira delas deve ser instalada em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, principal cidade de atuação da MM.

A loja deverá ter 6 mil m² de área construída. Com o projeto pensado em sustentabilidade, a estrutura abrigará a plataforma de atuação da empresa. O espaço deve ser inaugurado no máximo até janeiro de 2022.

Já nos próximos 60 dias, deverá ser lançada a primeira loja provisória em Belo Horizonte. A sede própria deve ser levantada ao longo do próximo ano.



Além de mexer com o setor, a fusão deverá impactar na geração de empregos. As vagas que deverão ser abertas ainda não foram reveladas, mas o grupo se prepara para contratar.



“Esse projeto vai gerar muito emprego, principalmente na formação e desenvolvimento de lideranças, que são lideranças com alto índice de especialização, devido ao mercado que trabalhamos”, antecipou.

Histórico

De Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, a MM tem 25 anos de mercado. Nos últimos 12 meses, teve um crescimento de quase 30%. Com foco na pessoa jurídica, a empresa atua em todo o país com escritórios e representação em vários estados. Tem lojas próprias na cidade-sede e em Divinópolis, na mesma região.



A Panda é de Itu, no estado de São Paulo, com forte presença no interior paulista, em Vinhedo, Indaiatuba e Campinas/Viracopos. São 35 anos de atuação com locação de veículos desde pessoa física a jurídica. A empresa também atua com a gestão de frotas.



