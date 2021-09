Ministro justifica aumento na conta de luz: 'Cenário pior do que esperado'

Bento Albuquerque disse que Brasil utiliza termelétricas e que importa energia elétrica de países vizinhos (foto: Reprodução)









"O período de chuvas na região Sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior que o previsto. Esta perda de geração hidrelétrica equivale a todo o consumo de energia de uma grande cidade, como o Rio de Janeiro, por cerca de cinco meses", disse.









"Além disso, para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é fundamental que a administração pública em todas as suas esferas e cada cidadão consumidor nas suas residências, além do comércio e serviços e indústria participemos de um esforço inadiável de redução do consumo", concluiu.

Nesta terça-feira (31/8), o governo federal anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de energia elétrica que deve pesar em até 6,78% no bolso dos brasileiros. Horas depois, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, justificou a medida dizendo que o cenário da crise hídrica no Brasil é "pior do que o esperado" e que medidas já estão sendo tomadas para minimizar o problema.