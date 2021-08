ANTT aprova edital de concessão das BRs 381 e 262

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o edital de concessão da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas, e da BR-262, entre João Monlevade e Viana, no Espírito Santo.

A publicação do edital no Diário Oficial da União (DOU) deve ocorrer nesta quarta-feira (1º/9) e o leilão está marcado para ocorrer em 25 de novembro, às 14h, na B3, em São Paulo (SP). A decisão foi tomada durante reunião da Diretoria Colegiada da ANTT, desta terça-feira (31/8).

Com pista simples em quase toda a sua extensão, a estrada é conhecida como "rodovia da morte" por causa do grande número de acidentes registrados ao longo do trecho que corta Minas Gerais.