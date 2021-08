Bolsonaro, na tarde de terça-feira (31/8), passeia de moto em Uberlândia

Motociada de Bolsonaro em Uberlândia (foto: Vinicius Lemos/Divulgação)

No segundo compromisso em Uberlândia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de motociata na cidade na tarde desta terça-feira (31/8). Movimentos de direita e demais apoiadores do presidente participam do evento, tanto em motos como no entorno do local de concentração para saída.