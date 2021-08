Bolsonaristas comemoram Bolsonaro em Uberlândia: 'Maior motociata de MG'

Bolsonaro chega em Uberlândia (foto: Alan Santos/PR)

Pelas redes sociais, apoiadores mineiros do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemoraram a motociata, realizada nesta terça-feira (31/8), do chefe do Executivo federal em Uberlândia, na Zona da Mata. “A maior do Brasil”, afirmaram.