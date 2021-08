Tarcísio: governo vai publicar edital de concessão da BR-381 em uma semana

Duplicação da BR-381 é esperança para diminuir número de acidentes (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O edital de concessão de trechos das BRs 381 e 262 à iniciativa privada será publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 1° de setembro. A informação foi dada nesta quarta-feira (25/8) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Antes da divulgação do documento que oficializa a concorrência, os termos serão analisados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O exame vai ocorrer na próxima semana.A data de publicação da licitação foi citada por Tarcísio em evento ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do ministro da Infraestrutura, Rogério Marinho. Eles se reuniram para tratar do acordo que garantirá R$ 3,6 bilhões em verbas federais e estaduais para a ampliação do metrô de Belo Horizonte A entrega da rodovia ao setor privado é esperança para alavancar a duplicação das estradas. A empresa vencedora da concorrência terá a obrigatoriedade de construir as pistas duplas. Serão licitadas a parcela da BR-381 que vai de Belo Horizonte a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e os trechos da BR-262 que estão entre João Monlevade e Viana, no Espírito Santo."Junto com o metrô, são os mais importantes projetos de Minas Gerais, tanto do ponto de vista social como econômico", disse Tarcísio de Freitas, ao tratar do edital sobre as rodovias.A licitação vai abordar a outorga das rodovias por 30 anos às empresas ganhadoras da licitação, com a possibilidade de prorrogação por mais cinco anos. O setor privado deverá aportar R$ 7,7 bilhões para financiar melhorias na estrutura das vias, bem como R$ 6,9 bilhões no custeio de despesas de operação.A duplicação deve ser feita em 590,5 quilômetros das BRs 381 e 262. Desses, 200 quilômetros ocorrerão entre o terceiro e oitavo anos de concessão. O restante entre os anos 16 e 21.A BR-381 é chamada de "Rodovia da Morte" por causa do alto número de acidentes ocorridos na via. Em julho, o edital de entrega das rodovias obteve aval dos conselheiros do Tribunal de Contas da União (TCU) A duplicação das estradas é uma reivindicação antiga de entidades ligadas a empresários e cidades do entorno. No mês passado, em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nutrir esperanças de ver as duplicações concluídas até o fim de 2022 - o que, segundo o projeto de concessão, é impossível, visto que as novas pistas começarão a ser construídas a partir do terceiro ano de gestão privada.