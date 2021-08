Grupo Ipiranga compra parque industrial da Itaiquara, no Sul de Minas

Usina foi vendida para a Ipiranga Agroindutrial, que há 6 meses tinha arrendado a Usina Açucareira Passos (foto: Acervo/FM) O grupo Ipiranga Industrial comprou o parque industrial da Usina Açucareira Passos. A homologação da compra foi oficializada pelo Juízo da Comarca de Caconde (SP), onde tramita o processo de recuperação da Itaiquara, com sede de Tapiratiba (SP) e ex-proprietária da usina no Sul de Minas.





Há seis meses, a Ipiranga Agroindustrial S/A arrendou da Itaiquara Alimentos as indústrias de açúcar e etanol, além de gleba de terras no município de Passos. A Ipiranga Industrial é um grupo produtor de açúcar, etanol e de energia elétrica, com unidades fabris em Mococa, Descalvado e Iacanga - todos municípios do interior paulista.





Contratações

A safra começou no dia 2 de agosto, e contratações foram agilizadas. Após a safra, a previsão é contratar mais 100 trabalhadores terceirizados para atuar no plantio da cana-de-açúcar, de janeiro até abril.

O principal objetivo da aquisição do parque industrial é investir no aumento de área de cultivo de cana em Passos e região, atualmente com cerca de 12,5 mil hectares, e, consequentemente, duplicar ou triplicar a produção do açúcar, cujo destino é a Copersucar, empresa exportadora.

O gerente de Serviços Compartilhados do grupo Ipiranga, Guilherme de Andrade Tittoto, disse que a empresa pretende ”investir no treinamento da mão de obra, formação do canavial e reforma do Parque Industrial". "A previsão é que a planta, que hoje só produz álcool, volte a produzir etanol daqui três anos e energia elétrica de entre seis e oito anos”, complementou.

Planos

Após a primeira safra em Passos, em andamento desde 2 de agosto e com previsão de término nos últimos dias de setembro, o foco é aumentar, gradativamente, as áreas de cultivo. A empresa trabalha com 12,5 mil hectares, entre áreas arrendadas, áreas de um fornecedor de Delfinópolis, no Sul de Minas, e áreas cuja colheita está sendo realizada por um prestador de serviço de São Sebastião do Paraíso, na mesma região do estado mineiro.





É tido como certo que até a próxima safra, entre junho e agosto de 2022, a meta é plantar e cuidar dos canaviais em formação, porque as terras da região são ótimas para produzir cana de excelente qualidade - aliadas, ainda, ao sistema avançado em tecnologia desde o plantio até a produção.

Ao contrário do açúcar branco que era produzido pela Itaiquara, o produto extraído da cana na unidade Ipiranga de Passos é denominado de VHP (Very High Polarization). Menos úmido, utilizado como matéria-prima para outros processos e destinado ao refino devido à sua alta polarização.

Pode ser usado para o consumo, mas geralmente é exportado para vários países a fim de fabricar o açúcar refinado.