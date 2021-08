Empresa mineira Santa Amália é comprada pela Camil por R$ 410 milhões

Empresa mineira teve receita líquida de R$ 476 milhões em 2020 (foto: Santa Amália/Divulgação)

Com investimento na casa dos R$ 410 milhões, a Camil Alimentos S.A. anunciou nesta segunda-feira (16/8) a compra da Pastifício Santa Amália, empresa mineira com sede em Betim, na Grande BH. O acordo marca a entrada da companhia no ramo de massas, juntando-se aos segmentos do arroz, dos pescados e do açúcar.

O contrato prevê que a Camil assuma uma dívida de R$ 150 milhões da companhia mineira, fundada em 1954, que é líder no comércio de massas em Minas – obteve 41,5% de participação em venda no estado e 7% em todo o país. No ano passado, a Santa Amália teve receita líquida de R$ 476 milhões.

O acordo com a Camil também repassa a totalidade de ativos da companhia mineira, incluindo a planta industrial localizada em Machado (MG), com capacidade produtiva de aproximadamente 105 toneladas por ano, além de seis centros de distribuição e mais de 950 colaboradores.

O diretor-presidente da Camil, Luciano Quartiero, vê com muita animação o negócio feito: “Desde a abertura de capital da Camil Alimentos, em 2017, nossa ambição é o crescimento da companhia, sendo as aquisições um dos pilares fundamentais para essa expansão. A compra da Pastifício Santa Amália representa a entrada da Camil Alimentos na categoria de massas, que tem forte potencial para compor o portfólio da companhia”.

Ele diz que o mercado da Santa Amália em Minas foi um dos atrativos para o acordo: “Um fator decisivo para a compra foi a liderança da Santa Amália em Minas, uma região na qual a Camil vê potencial de crescimento também para as demais categorias em que já atuamos”.

As aquisições da Camil tiveram início em 2001, por meio da expansão geográfica pelo Brasil, seguida da entrada no Uruguai, Chile e Peru. A empresa é líder nos seus segmentos de atuação com marcas icônicas nos mercados nacionais e internacionais, como Camil, União, Coqueiro, Saman, Tucapel e Costeño.

Em meio à pandemia do coronavírus, a Camil registrou em 2020 uma receita líquida de R$7,5 bilhões, o que significa uma expansão de 38,4% em comparação com 2019.