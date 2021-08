Laticínio mineiro expande produção na Zona da Mata e no Espírito Santo

Laticínio mineiro amplia unidades e produção de leite ultrapassa os 5 milhões de litros diários (foto: Laticínios Porto Alegre/Divulgação ) Laticínios Porto Alegre inaugurou no fim de julho sua quinta fábrica e levou a produção de seus produtos para além dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O investimento de R$ 60 milhões na nova unidade industrial em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, produzirá a linha de leites UHT e funcionará também como um centro de distribuição de produtos para diferentes regiões.



Em 2020, a companhia mineira registrou um crescimento de 15,69%. Até o fim deste ano, a expectativa é crescer 25%. As boas projeções são mantidas para 2022, com uma expectativa de crescimento acima de 20%.





Entre o período de julho de 2020 a junho de 2021 foi registrado um faturamento superior a R$ 1 bilhão. Segundo a administração, o sucesso se deve a variedade de produtos da marca, que totalizam 125 tipos no portfólio, e ao investimento realizado pela companhia suíça de laticínios, Emmi.





A participação da empresa internacional permitiu a aceleração dos planos de crescimento e a ampliação da presença no mercado de laticínios no Brasil.





Produção e distribuição de produtos





Até a inauguração da nova unidade no Espírito Santo, a empresa mineira possuía um único centro de distribuição na cidade de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A companhia tem, ainda, quatro postos de captação de leite, localizados nos municípios de Muriaé, Rio Pomba, São Gotardo, em Minas Gerais, e Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.





Atualmente, todas as fábricas têm capacidade de processamento de mais de 1 milhão de litros de leite por dia. À frente dos números da produção está a fábrica em Antônio Carlos, com a Torre de Secagem de Leite em Pó, ampliando a capacidade de produção para 1,6 milhão de litros por dia.





Empresa mineira ultrapassou R$ 1 bilhão de faturamento no período de um ano (foto: Laticínios Porto Alegre/Divulgação ) Das cinco unidades da Laticínios Porto Alegre, três estão localizadas em Minas Gerais, nos municípios de Ponte Nova (matriz), Mutum e Antônio Carlos; a quarta unidade localizada no estado do Rio de Janeiro, no município de Valença e a recém planta inaugurada no Espírito Santo, no município de Rio Novo do Sul.





“A conquista de uma empresa rentável, continuamente eficiente na produção e que busca a confiança do consumidor, mantendo a tradição, o sabor e a qualidade dos nossos produtos, consolidam a visão de mercado da Porto Alegre”, afirma João Lúcio Barreto Carneiro, fundador e presidente da companhia.





Ele enfatiza os planos de crescimento e ampliação dos produtos. “Devemos ampliar nossa linha de iogurtes, incorporando novos sabores e versões ao portfólio, para fortalecer a presença da Porto Alegre nessa categoria. Além disso, em breve, devemos produzir uma linha de leite em pó voltada para o consumidor final, pois atualmente o produto é fornecido apenas para companhias de alimentos, no segmento institucional/B2B da companhia”, compartilha.





Por atender exigências internacionais de segurança de alimentos, a Laticínios Porto Alegre obteve a Certificação FSSC 22000 para todas as suas plantas de secagem, atestando a confiabilidade dos seus produtos.





Segundo a empresa, parcerias e apoio a projetos sociais são recorrentes. Ainda, medidas focadas na sustentabilidade, economia de recursos naturais e preservação do meio ambiente são adotadas continuamente.





Promoção para o consumidor

A empresa completa 30 anos neste mês de agosto e, para celebrar, sorteará 30 geladeiras com produtos da marca e 900 prêmios instantâneos de R$ 100. Para participar, o consumidor deve comprar 3 produtos Porto Alegre e cadastrar a nota/cupom fiscal no site oficial da companhia. sabordos30portoalegre.com.br.





A compra pode ser realizada em qualquer ponto de venda físico ou online, de Minas Gerais ou Espírito Santo, no período de 2 de agosto a 31 de outubro de 2021.





Durante todo o mês de setembro, o participante cadastrado poderá assistir a receitas diárias no site da promoção para concorrer a vales-compras.