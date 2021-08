Banco do Brasil vende 115 imóveis em Minas com até 80% de desconto

Banco do Brasil disponibiliza 115 imóveis para venda, com até 80% de desconto, em Minas Gerais (foto: Euler Junior/E.M/D.A Press) Banco do Brasil (BB) disponibiliza novas ofertas para aqueles que buscam o sonho da casa própria ou mesmo fazer um investimento. Em Minas Gerais, são 115 imóveis disponíveis para venda em todo o estado. Durante o mês de agosto, odisponibiliza novas ofertas para aqueles que buscam o sonho da casa própria ou mesmo fazer um investimento. Em, sãoimóveis disponíveis para venda em todo o estado.

O imóvel mais barato no estado está sendo vendido por R$ 32.838. Com um desconto de 69%, o valor inicial da casa de dois quartos, no município de Jequitinhonha, era de R$ 105 mil.



Em contrapartida, o imóvel mineiro mais bem avaliado é um lote de R$ 2.285.719, valor já com um desconto de 44%. O terreno possui 346,98 hectares, em Buritis, Noroeste do estado.





O imóvel mais barato é uma casa de 61m², com dois quartos, em Penaforte, interior do Ceará. O valor final possui um desconto de 84%.



Avaliada com o valor mais alto do grupo de imóveis disponibilizados para venda está a área comercial de 1.031m² em Brasília. A área, avaliada inicialmente em R$ 45.400.000, está com 25% de desconto, custando, portanto quase R$ 34 milhões. Em todo o país estão disponíveispropriedades, com atéde desconto, por valores que iniciam eme chegam aO imóvel mais barato é uma casa de 61m², com dois quartos, em Penaforte, interior do Ceará. O valor final possui um desconto deAvaliada com o valor mais alto do grupo de imóveis disponibilizados para venda está a área comercial de 1.031m² em Brasília. A área, avaliada inicialmente emestá comde desconto, custando, portanto quase R$ 34 milhões.





Todos os imóveis estão quitados e não possuem dívidas a cargo do adquirente. Podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto em cima do valor ofertado, ou parcelados em até 12 vezes sem juros.





100% online, tanto por leilão quanto por venda direta no site As vendas são realizadas, tanto por leilão quanto por venda direta no site Seu Imóvel BB , uma parceria do Banco do Brasil com o outlet de imóveis Resale.





O Banco aposta no formato virtual, que tem tomado cada vez mais espaço desde março do ano passado. ““O Banco do Brasil está sempre atento ao desenvolvimento de soluções que garantam transparência, agilidade e automação da venda ao consumidor final. É por isso que a jornada do cliente no espaço virtual não é só uma aposta, é uma realidade que oferece comodidade e traz benefícios e segurança aos clientes", afirma Edson Chini, gerente executivo do BB





Como encontrar os imóveis?





Para conhecer as opções de imóveis à venda, o Banco do Brasil disponibilizou o site Seu Imóvel BB. O modelo é auto explicativo e oferece opções de filtros de propriedades por município, estado e valor.





O interessado, ainda pode filtrar as informações de acordo com o valor que pretende investir, finalidade do imóvel. Além de tipo de venda e tipo de imóvel.





Também é possível consultar previamente se o imóvel possui ações judiciais em andamento e dívidas.